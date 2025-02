Mjög ólíklegt að Gyokeres fari til United – Hefur sínar efasemdir og aldurinn böggar United

Mjög ólíklegt er að Manchester United muni eltast við Viktor Gyokeres í sumar. Hann hefur einnig sínar efasemdir um United.

United telur það ekki þess virði að rífa fram stóra summu fyrir 27 ára gamla framherja Sporting Lisbon.

Gyokeres fer frá Sporting í sumar en hann vill helst fara í lið sem leikur í Meistaradeild Evrópu, eina leið United þangað er að vinna Evrópudeildina.

Liam Delap framherji Ipswich er maður sem United skorar en hann er ungur að árum og gæti verið ódýr í sumar ef Ipswich fellur.

Delap ólst upp hjá Manchester City og geta þeir keypt hann aftur fyrir 40 milljónir punda.

Look ahead to big issue for #MUFC come summer: striker.

Viktor Gyokeres regarded as unlikely, but Liam Delap fits bill + may be affordable if relegated. Chelsea in touch with Ipswich + City have £40m buyback.

Ruben Amorim wants running in-behind ⬇️https://t.co/Crhd2Nqpaw

