Kærastan flaug heim með Bellingham frá Manchester þrátt fyrir fréttir vikunnar

Ashlyn Castro unnusta Jude Bellingham var mætt með honum í flugið heim frá Manchester á þriðjudagskvöld eftir hetjudáð hans gegn Manchester City.

Bellingham tryggði Real Madrid 2-3 sigur með dramatísku marki í uppbótartíma, liðið hefur forskot fyrri seinni leik liðanna í Meistaradeildinni.

Samband þeirra hefur mikið verið í fréttum síðustu daga.

Bellingham ákvað i upphafi vikunnar að eyða út aðgangi sínum á Raya, stefnumótaforriti ríka og fræga fólksins. Það gerði hann eftir að málið komst í fréttirnar.

Málið vakti nokkra athygli en Bellingham er í sambandi við Ashlyn Castro, áhrifavald frá Bandaríkjunum.

Ensku götublöðin vöktu athygli á þessu, en samband þeirra hefur vakið athygli. Enski landsliðsmaðurinn, sem spilar með Real Madrid, á að hafa kynnt Castro fyrir foreldrum sínum á dögunum.

Jude Bellingham made his public debut with new girlfriend Ashlyn Castro on Tuesday night after leaving Manchester City’s European hopes in jeopardy 📸 pic.twitter.com/WwzMHraso3

— Mail Sport (@MailSport) February 12, 2025