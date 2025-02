Carragher bugaður í beinni þegar flautað var til leiksloka í Guttagarði – Stráðu salti í sár hans

Jamie Carragher fyrrum leikmaður Liverpool var nokkuð skúffaður í beinni útsendingu í gær þegar hann sá sitt lið gera 2-2 jafntefli gegn Everton.

Everton jafnaði leikinn á 98 mínútu leiksins, gríðarleg dramatík í Guttagarði.

Carragher var í myndveri hjá CBS þar sem fjallað var um Meistaradeildina en hann var með augun á því sem var í gangi hjá Liverpool.

Til að strá salti í sárin mætti einn af starfsmönnum CBS til að bögga Carragher en sá heldur með Everton.

Tapið fór illa í leikmenn og þjálfara Liverpool því Curtis Jones fékk rautt eftir leik líkt og Arne Slot stjóri liðsins og aðstoðarmaður hans.

