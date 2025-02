Sjáðu hrottaleg slagsmál eftir leik Liverpool og Everton – Þrír fengu rautt spjald

Harkaleg slagsmál brutust eftir 2-2 jafntefli Everton og Liverpool í Bítlaborginni í kvöld, alvöru grannalsagur sem endaði með látum.

Curtis Jones sturlaðist úr reiði þegar Abdoulaye Doucouré fagnaði fyrir framan stuðningsmenn Liverpool.

Curtis Jones fékk beint rautt fyrir ofbeldið en Doucouré seinna gula fyrir að ögra stuðningsmönnum Liverpool.

Michael Oliver gaf svo Arne Slot stjóra Liverpool rautt spjald eftir að hann hafði skammað dómara leiksins.

So Curtis Jones attacked Doucoure!! Shame on him 🥴🥴 pic.twitter.com/2dsNs6ExGm

— Septimus Prime🇸🇱 (@septimusajprime) February 12, 2025