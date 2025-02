Áfall fyrir Chelsea – Jackson er meira meiddur en talið var í fyrstu og verður lengi frá

Chelsea hefur orðið fyrir miklu áfalli en Nicolas Jackson er meira meiddur en talið var í fyrstu. Hann spilar líklega ekki fyrr en í byrjun apríl.

Jackson hefur leitt línuna hjá Chelsea með ágætis árangri á þessu tímabili.

Nú er hins vegar ljóst að Jackson verður ekki með næstu vikurnar og mun Chelsea sakna hans.

Jackson er á sínu öðru tímabili hjá Chelsea og hefur verið að komast betur og betur inn í hlutina.

Chelsea á nokkra kosti til að fylla hans skarð en Christopher Nkunku var í fremstu víglínu í síðasta leik.

🚨🔵 Bad news for Chelsea as Nicolas Jackson will be out with an injury until end of March/beginning of April, as @TeleFootball reports.

Jackson won’t be available for the next games, pic.twitter.com/fWl03OsdyJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2025