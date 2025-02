Rashford hefur ekki neinn áhuga á að fara í stríð við United með Sancho

Marcus Rashford sóknarmaður Manchester United hefur engan áhuga á því að láta draga sig inn í stríð Jadon Sancho við Manchester United.

Rashford er á láni hjá Aston Villa og fari svo að hann verði seldur í sumar vill Rashford fara á góðum nótum.

Sancho fer ekki á góðum nótum en Chelsea þarf að kaupa hann í sumar eftir að lánsdvölin er á enda.

Rashford þreytti frumraun sín með Aston Villa á sunnudag eftir að hann kom til félagsins á láni frá United.

Sancho ákvað að setja ummæli við færslu Rashford á Instagram sem pirraðir stuðningsmenn United.

„Frelsi,“ skrifaði Sancho við færslu Rashford en Rashford vill ekki láta draga sig inn í svona mál samkvæmt frétt Daily Mail.

