Fljótur að eyða aðgangi sínum á stefnumótaforriti eftir að málið fór í fréttirnar

Jude Bellingham leikmaður Real Madrid ákvað í gær að eyða út aðgangi sínum á Raya, stefnumótaforriti ríka og fræga fólksins. Það gerði hann eftir að málið komst í fréttirnar.

Málið vakti nokkra athygli en Bellingham er í sambandi við Ashlyn Castro, áhrifavald frá Bandaríkjunum.

Ensku götublöðin vöktu athygli á þessu, en samband þeirra hefur vakið athygli. Enski landsliðsmaðurinn, sem spilar með Real Madrid, á að hafa kynnt Castro fyrir foreldrum sínum á dögunum.

„Ég trúði ekki eigin augum þegar ég sá að Jude væri enn virkur á Raya. Vonum að hann hafi bara gleymt sér,“ segir heimildamaður enska götublaðsins The Sun.

Castro er með um 200 þúsund fylgjendur á Instagram reikningi sínum en hún er áhrifavaldur og hefur einnig starfað sem fyrirsæta.

Eftir að málið fór í fréttirnar var Bellingham fljótur til og hefur lokað aðgangi sínum á Raya.

Jude Bellingham 'DELETES celebrity dating app' after being spotted with American model Ashlyn Castro 👀👩‍❤️‍💋‍👨 pic.twitter.com/RWV3tWeETS

— Mail Sport (@MailSport) February 11, 2025