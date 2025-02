Tryggja sér efnilegan miðvörð fyrir næstu leiktíð

Aston Villa er búið að tryggja sér Yasin Özcan, efnilegan leikmann Kasimpasa í Tyrklandi fyrir næstu leiktíð.

Um er að ræða 18 ára gamlan miðvörð sem gengur í raðir Villa í sumar. Enska félagið greiðir Kasimpasa 6,6 milljónir punda fyrir þjónustu hans.

Þá skrifar Özcan, sem er lykilmaður í liði Kasimpasa í tyrkensku úrvalsdeildinni þrátt fyrir ungan aldur, undir fjögurra ára samning við Villa.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Yasin Ozcan from Kasimpasa on a pre-contract agreement. pic.twitter.com/4ZPSbNoSnr

