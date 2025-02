Fóru í stutta gönguferð en var brugðið við að sjá allan viðbjóðinn – Tóku allt upp á myndband

Stuðningsmenn Harrogate Town í fjórðu efstu deild Englands voru ansi hissa þegar þeir komu sér á völlinn hjá Bradford City um helgina.

Gangan að vellinum er ekki löng en líklega er ekki til verra ganga í enskum fótbolta.

Til að komast að vellinum þurftu stuðningsmenn Harrogate að labba í gegnum ruslahaug.

Stuðningsmennirnir tóku þetta upp á myndband og var brugðið að sjá hversu mikill viðbjóður var í gangi.

Myndband af þessu má sjá hér að neðan.

The walk to Bradford City’s Valley Parade is some sight 😅🗑️ pic.twitter.com/tPBvtr13mn

— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) February 8, 2025