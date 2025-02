Chelsea fylgist náið með ungum Portúgala

Chelsea fylgist grannt með gangi mála hjá Dario Essugo, leikmanni Sporting í Portúgal.

Essugo, sem verður tvítugur í næsta mánuði, er sem stendur á láni hjá Las Palmas á Spáni og hefur miðjumaðurinn vakið athygli þar.

Chelsea kannaði þann möguleika að fá Essugo til liðs við sig strax í janúarglugganum en mun nú bíða fram á sumar hið minnsta.

Essugo kom upp í gegnum unglingastarf Sporting og er U-21 árs landsliðsmaður hjá Portúgal.

🚨🔵 Chelsea keep monitoring Dario Essugo for the future, after including his name in the January shortlist.

2005 born midfielder considered an interesting talent, now on loan to Las Palmas from Sporting. pic.twitter.com/An6K7TyDn3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 10, 2025