Manchester City þurfti að hafa fyrir hlutunum í dag gegn Leyton Orient í enska bikarnum.

City er komið áfram eftir 2-1 sigur en það var Orient sem komst óvænt yfir í viðureigninni.

Jamie Donley skoraði það mark fyrir smáliðið en hann gerði það með skoti við miðjubogann.

Ótrúlegt mark sem þó dugði liðinu að lokum ekki.

What is Ortega doing? 😂😂😂pic.twitter.com/jzYt8SiZ9U https://t.co/SoJwl4EXCF

— ace (@utd3ra) February 8, 2025