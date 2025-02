Þeir bestu koma báðir frá suðurströndinni

Stjóri og leikmaður janúarmánaðar í ensku úrvalsdeildinni koma báðir frá Bournemouth.

Justin Kluivert er leikmaðurinn, en hann skoraði tvö mörk og lagði upp fimm í mánuðinum.

Starting the year in serious form 🍒

Justin Kluivert is your @EASPORTSFC Player of the Month for January!#PLAwards | @afcbournemouth pic.twitter.com/8SXTNQ8mIh

