Aðeins Guardiola og Klopp gert betur

Eddie Howe virðist vera með hreðjartak á Mikel Arteta, en Newcastle liðið hans Howe vann Arteta og Arsenal enn einu sinni í gær.

Liðin mættust í seinni leik sínum í undanúrslitum enska deildabikarsins. Fyrri leikurinn í London fór 2-0 fyrir Newcastle og niðurstaðan varð sú sama í gær. Norðanmenn fara því í úrslitaleikinn.

Þetta var í fimmta sinn sem Arsenal tapar fyrir Howe undir stjórn Arteta. Athygli er nú vakin á því að aðeins Pep Guardiola, stjóri Manchester City, og Jurgen Klopp, fyrrum stjóri Liverpool, hafa unnið Skytturnar og Arteta oftar.

Guardiola hefur unnið Arteta níu sinnum og Klopp sex sinnum.

