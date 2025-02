Rosalegu tilboði Tottenham hafnað – City vinnur að því að fá inn miðjumann í dag

Tottenham lagði fram rosalegt tilboð í Marc Guehi varnarmann Crystal Palace en því var hafnað. Athletic segir frá.

Félagaskiptaglugignn lokar í kvöld en Palace vill ekki selja, búist er við að Guehi fari í sumar þegar hann á ár eftir af samningi.

Tottenham reynir að styrkja sig áður en glugginn lokar í kvöld.

