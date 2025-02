Sjáðu umdeilda atvik gærdagsins – Voru dómararnir góðir við Liverpool?

Það var umdeild ákvörðun tekin í ensku úrvalsdeildinni í gær er Liverpool heimsótti Bournemouth í hörkuleik.

Liverpool komst yfir eftir um 30 mínútur en Mohamed Salah steig þá á vítapunktinn og skoraði.

Cody Gakpo hafði fiskað víti fyrir gestaliðið en margir vilja meina að dómurinn hafi verið kolrangur.

Talað er um að Gakpo hafi fellt sjálfan sig innan teigs og þannig fengið vítaspyrnu en dómarar leiksins stóðu með sinni ákvörðun.

Möguleiki er þó að Gakpo hafi verið snertur örlítið innan teigs og hafi vegna þess fallið í grasið.

Dæmi nú hver fyrir sig.

This isn’t the first time they’ve done this to help Liverpool win the EPL. They did a lot of this during COVID. How is this a penalty kick? Every final we’ve played against other teams has been one-sided. Gakpo fell himself and he won PK?????#BOULIV

— SHAYEE 𒀭 (@tier_first) February 1, 2025