Yfirgaf eiginkonuna fyrir ‘graðan’ strippara: Sér ekki eftir neinu – ,,Ég varð háður henni“

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Andy van der Meyde var hreint ótrúlegur karakter. The Upshot fór yfir sögu hans hjá Everton.

Árið 2005 keypti Everton Andy á 2 milljónir punda. Hann vildi reyndar frekar fara til Monaco en það var ekki hægt vegna eiginkonu hans. Leigjendur höfðu bannað henni að vera með sebrahesta og kameldýr. Því neyddist Andy til að fara til Everton.

Andy varð þekktur á skemmtanalífinu í Liverpool fljótt og var hann mikill vandræðagemsi. Hann eyddi þá töluverðum tíma á strípiklúbbum og sást meðal annars með 16 ára syni félaga síns á einum slíkum.

Hann endaði á að kynnast strippara og yfirgaf hann eiginkonu sína fyrir hana. „Eftir að hafa sofið hjá Lisu einu sinni varð ég háður. Hún var klikkuð, villt og gröð.“

Það gekk þó lítið hjá Andy innan vallar. Hann er hvað þekktastur fyrir að fá rautt spjald í leik gegn Liverpool fyrir að gefa Xabi Alonso olnbogaskot í andlitið.

Á síðasta ári sínu hjá Everton kallaði hann stjórann David Moyes þá „andskotans bjána.“

Andy fór frá Everton árið 2009. Á fjórum árum spilaði hann 24 leiki en skoraði ekkert mark. Árið 2014 má segja að Andy hafi fundið sína hillu. Hann dæmdi þá á HM í bikiní-fótbolta.

Fleiri sögur af Andy má lesa hér fyrir neðan.

You might recall Andy van der Meyde as an Everton flop with a penchant for Malboro Lights.

But none of Andy’s mates would forget his scandalous Merseyside stint in a hurry.

From pet zebras to ditching his wife for a stripper, this is the story of a Dutch wonderkid gone wild… pic.twitter.com/BIOqYjO0Yh

— The Upshot (@UpshotTowers) April 11, 2023