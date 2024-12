Hlaut hrottalega áverka á andliti í kvöld – Mynd ekki fyrir viðkvæma

Gianluigi Donnarumma, markvörður Paris Saint-Germain, þurfti að fara af velli í fyrri hálfleik gegn Monaco í kvöld eftir að hafa hlotið slæm meiðsli eftir að hann fékk takka leikmanns andstæðingsins í höfuðið.

PSG vann leikinn 2-4 en á 22. mínútu fékk Donnarumma takka Wilfried Singo í andlitið eftir baráttu þeirra um boltann.

How Donnarumma got the injury 💀💀💀 pic.twitter.com/1oVRATsOLP

— UTD_Temple (@mgefechukwu) December 18, 2024