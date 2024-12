Josh Acheampong, gríðarlega efnilegur varnarmaður Chelsea, hefur skrifað undir langtímasamning við félagið, en hann hafði verið orðaður við brottför.

Samningur þessa 18 ára gamla leikmanns átti að renna út eftir næstu leiktíð en hann hefur nú framlengt hann til 2029.

Josh Acheampong has signed a new contract until 2029.

Congratulations on your new deal, Josh! 🙌

