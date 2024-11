Trent bjargaði því sem bjargað varð með því að fara snemma af velli

Trent Alexander-Arnold bakvörður Liverpool bjargaði því að meiða sig alvarlega með því að fara af velli um leið og hann fann til gegn Aston Villa um helgina.

Trent verður frá næstu tvær vikurnar og gæti því verið klár þegar landsleikir eru á enda.

Trent er lítilega tognaður aftan í læri og verður því að draga sig út úr enska landsliðshópnum sem er að koma saman í dag.

Trent gæti verið klár í slaginn eftir tæpar tvær vikur gegn Southampton en í kjölfarið á liðið leiki við Real Madrid og Manchester City.

Bakvörðurinn fór af velli í fyrri hálfleik í góðum sigri á Aston Villa.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024