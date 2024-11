Settur í bann og hefja rannsókn á myndbandinu sem lak út í dag – „Hann er tussa“

Samtök atvinnudómara á Englandi eru byrjuð að skoða framferði David Coote en myndband af honum sem lak út í dag vekur mikla athygli. Hefur hann verið settur í bann á meðan málið er til rannsóknar.

Þar er Coote að urða yfir Liverpool ásamt vini sínum og hann kallar Jurgen Klopp meðal annars tussu.

Ljóst má að vera mikið ákall verður eftir því að Coote dæmi ekki aftur hjá Liverpool og líklega bara ekki aftur í deildinni.

Þannig vill nú til að Coote dæmdi hjá Liverpool gegn Aston Villa um helgina, þar voru stuðningsmenn og leikmenn Villa mjög ósáttir með hann. „Jurgen Klopp er tussa,“ segir Coote.

Hann ræðir svo meira um Klopp og Liverpool en myndbandið virðist hafa verið tekið fyrir einhverju síðan.

„Hann las yfir mér þegar ég dæmdi leik hjá þeim gegn Burnley. Hann sakaði mig um að ljúga og lét mig heyra það. Ég hef engan áhuga á að tala við svona hrokagikk,“ segir Coote.

PGMOL are aware of a video circulating on social media and are investigating.

— Simon Stone (@sistoney67) November 11, 2024