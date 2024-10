Diogo Dalot klúðraði ótrúlegu færi í dag er Manchester United spilaði við West Ham.

Leikið er í London en staðan er markalaus þegar þetta er skrifað – Dalot hefði hæglega getað breytt því.

Bakvörðurinn gat sett boltann í autt mark heimamanna en tókst á ótrúlegan hátt að klúðra.

Þetta má sjá hér.

Dalot with the miss of the season 😭😭😭 https://t.co/Lwr38fvj2L

— Footy Humour (@FootyHumour) October 27, 2024