Arsenal er að vinna 2-1 gegn Leicester á heimavelli en gestirnir frá Arsenal leiddu 2-0 í hálfleik.

Í upphafi síðari hálfleiks skallaði James Justin að marki en boltinn fór í Kai Havertz og þaðan í netið.

David Raya markvörður Arsenal gerði sig sekan um stór mistök í markinu.

Markið má sjá hér að neðan.

NDIDI PUTS ONE PAST RAYA TO CUT THE DEFICIT IN HALF AT THE EMIRATES pic.twitter.com/vQIJjiUf7u

— Pitch Picks (@PitchPickss) September 28, 2024