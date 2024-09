Jhon Duran skoraði mark tímabilsins á Englandi í gær er Aston Villa mætti liði Everton.

Duran er ansi öflugur sóknarmaður en hann tryggði sínum mönnum sigur með stórkostlegu marki undir lok leiks.

Ollie Watkins hafði gert tvennu fyrir Villa fyrir mark Duran en Everton komst 2-0 yfir á útivelli.

Orð eru óþörf en þetta magnaða mark má sjá hér.

Duran’s historic goal against Everton today from different angles 🥶🤯pic.twitter.com/4fBCzlvC7X

