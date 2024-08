Manchester United er búið að ganga frá kaupum á Sekou Kone, efnilegum leikmanni frá Malí.

Um er að ræða 18 ára gamlan miðjumann sem kemur frá Guidars í heimalandinu. Hann kostar 1 milljón punda.

Það var áhugi frá öðrum úrvalsdeildarliðum á Kone, má þar nefna Liverpool og Wolves. Leikmaðurinn valdi hins vegar United.

We're proud to announce the signing of exciting midfielder, Sekou Kone! 🇲🇱🔴#MUFC

