Fagnað sem hetju þegar hann mætti með einkaflugvélinni til Ítalíu

Scott McTominay er mættur til Ítalíu og var fagnað sem hetju þegar hann mætti til Napoli í dag til að skrifa undir.

Napoli kaupir skoska landsliðsmanninn frá Manchester United fyrir 25 milljónir punda.

Hundruðir stuðningsmanna Napoli voru mættir á flugvöllinn þar í borg til að fagna komu McTominay.

Sad that he’s leaving United but this is so good to see for Scott McTominay 🥹 pic.twitter.com/JXdvXwbJ4R

— Scott Saunders (@__scottsaunders) August 29, 2024