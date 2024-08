Guardiola steinhissa á hárgreiðslu De Bruyne – Mætti með snúð eftir sumarfrí

Kevin de Bruyne miðjumaður Manchester City er mættur til æfinga eftir sumarfrí, hárgreiðsla hans vekur athygli.

De Bruyne hefur safnað í góðan snúð í sumar og mætti til leiks þannig.

„Þú verður að útskýra þessa hárgreiðslu fyrir mér,“ sagði Pep Guardiola stjóri City á æfingu.

🗣️ | Pep Guardiola: “You have to explain to me this hair [style]!” 🤣🩵 [via @ManCity] pic.twitter.com/FToI7AmNjn

— City Chief (@City_Chief) August 6, 2024