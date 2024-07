Nýjasti leikmaður Manchester United skoraði eitt sinn tíu mörk í sama leiknum gegn Liverpool

Chido Obi Martin, eitt mesta efni enska fótboltans hefur ákveðið að skrifa undir hjá Manchester United.

Martin afrekaði það á síðustu leiktíð að skora tíu mörk í sama leiknum gegn Liverpool. Um var að ræða leik með unglingaliði Arsenal.

Just a reminder that Chido Obi-Martin scored TEN goals Vs Liverpool youths in one match.. pic.twitter.com/E1svlbvdos

— Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) July 30, 2024