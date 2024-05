Myndband: Mættu vopnaðir flugeldum fyrir utan hótelið í nótt – Einn hængur var þó á áætlun þeirra

Einhverjir stuðningsmenn Arsenal ákváðu í nótt að skjóta upp flugeldum fyrir utan hótel sem þeir töldu að leikmenn Manchester City dveldu á. Annað kom á daginn.

Arsenal og City eru í baráttu um Englandsmeistaratitilinn en Skytturnar vonast eftir greiða frá erkifjendum sínum í Tottenham, sem taka á móti City í London í kvöld.

Leikurinn hefst klukkan 19 í kvöld að íslenskum tíma og samkvæmt því sem fram kemur á BBC koma leikmenn City ekki til London fyrr en í dag.

Það er því nokkuð ljóst að þessir snjöllu stuðningsmenn Arsenal héldu aðeins vöku fyrir grunlausum hótelgestum í nótt.

Þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem stuðningsmenn knattspyrnuliðs kveikja í flugeldum fyrir utan liðshótel andstæðingsins, þó vissulega hafi áætlunin ekki gengið upp núna, en þetta er algeng aðferð.

City á eftir að mæta Tottenham og West Ham en Arsenal á aðeins einn leik eftir gegn Everton. Sigur City í báðum sínum leikjum þýðir að liðið verður Englandsmeistari fjórða árið í röð.

14/05/24

Ashburton Army (Arsenal) setting off fireworks outside Man City team hotel at 2am before their game away at Tottenham today pic.twitter.com/RXPTr8C8oo

— ULTRAS UK (@ultrasinuk) May 14, 2024