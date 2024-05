Endanlega orðið ljóst að hann fer frá Manchester United í sumar

Það er alveg ljóst að Raphael Varane, miðvörður Manchester United, fer frá félaginu í sumar.

Samningur hins 31 árs gamla Varane á Old Trafford er að renna út en hann verður ekki framlengdur.

Það er því staðfest að Frakkinn fer á frjálsri sölu í sumar til annars félag.

Varane gekk í raðir United frá Real Madrid árið 2021 en hefur ekki náð þeim hæðum sem hann náði í spænsku höfuðborginni.

„Ég sé ykkur á Old Trafford í síðasta heimaleik tímabilsins. Þetta verður tilfinningaþrungin dagur fyrir mig,“ segir Varane, en United tekur á móti Newcastle á morgun.

🚨🔴 BREAKING: Raphael Varane will leave Man United as free agent at the end of current season.

Decision confirmed, as revealed in January.

❗️ Varane will be available on the market as his contract won’t be extended. pic.twitter.com/lycNEcWfwU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2024