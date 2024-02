Fyrsti erlendi þjálfarinn til að taka við sænska landsliðinu

Jon Dahl Tomasson hefur verið ráðinn landsliðsþjálfari Svía og tekur við starfinu af Janne Andersson.

Andersson ákvað að segja starfi sínu lausu fyrr í vetur eftir að Svíum mistókst að tryggja sæti sitt á lokakeppni EM 2024.

Tomasson er nafn sem margir kannast við en hann lék með liðum á borð við Newcastle, Feyenoord, AC Milan og Villarreal á ferlinum.

Um er að ræða fyrrum danskan landsliðsmann sem er fyrsti erlendi þjálfarinn til að taka við Svíum.

Tomasson er 47 ára gamall og var síðast þjálfari hjá Blackburn Rovers á Englandi frá 2022 til 2024.

