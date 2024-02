Stórstjarnan Kim fær mikið skítkast eftir þetta myndband: Sonur hennar fékk svakalegt tækifæri – ,,Fæddist með silfurskeið í munninum“

Kim Kardashian er nafn sem allir kannast við en hún er einn vinsælasti áhrifavaldur heims og hefur verið í mörg ár.

Kim hefur þú þurft að þola mikið skítkast á sínum samskiptamiðlum eftir myndband sem birtist af syni hennar, Saint.

Um er að ræða elsta son Kim en faðir stráksins er enginn annar en rapparinn Kanye West.

Í myndbandinu sést Saint halda í hendina á stórstjörnunni Lionel Messi fyrir leik Inter Miami og LA Galaxy í Bandaríkjunum.

Messi er einn besti fótboltamaður sögunnar og hefur lengi verið einn allra stærsta íþróttastjarna heims.

,,Það væri nú gaman ef einhver krakki sem hefur unnið sér inn fyrir því fengi þetta tækifæri, ekki einhver sem var svo heppinn að fæðast með silfurskeið í munninum,“ skrifar einn.

,,Talandi um forréttindi… Vonandi getur þessi strákur sparkað í bolta,“ bætir annar við.

Talið er að Kim hafi borgað himinháa upphæð svo sonur sinn gæti fengið þetta einstaka tækifæri.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr

— Kim Kardashian (@KimKardashian) February 26, 2024