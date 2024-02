Sádarnir hefja rannsókn á Ronaldo – Hegðun hans og bendingar á punginn í gær ekki vel liðnar

Cristiano Ronaldo mun þurfa að svara fyrir hegðun sína í gær í Sádí Arabíu. Erlendir miðlar segja að rannsókn sé farin af stað.

Ronaldo var heitt í hamsi í 3-2 sigri Al-Nassr á Al-Shabab þar sem hann skoraði eitt mark.

Allan leikinn sungu stuðningsmenn Al-Shabab um Lionel Messi og það pirrar Ronaldo nokkuð mikið.

Þegar sigurmark leiksins kom ákvað Ronaldo að svara stuðningsmönnum Al-Shabab með því að benda og sveifla höndunum í kringum lim sinn.

Telja Sádarnir þetta fagn ekki nógu gott og vilja að Ronaldo útskýri mál sitt, mögulega verður honum refsað.

Cristiano Ronaldo to fans who chanted Messi all game. 🤣 pic.twitter.com/sSwcvnHF9C

— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) February 26, 2024