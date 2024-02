Ótrúlegt atvik náðist á myndband – Girti niðrum sig fyrir framan alla og byrjaði að skeina sér

Stuðningsmaður Newcastle girti niðrum sig og skeindi með sig trefli frá Arsenal í leik liðanna um helgina. Arsenal vann þar 4-1 sigur.

Newcastle hefur verið að hiksta hressilega undanfarnar vikur og stuðningsmenn liðsins ekki sáttir.

Í leiknum á laugardag féll trefill niður til stuðningsmanna Newcastle.

Einn þeirra sá ástæðu til þess að girða niðrum sig og byrja að skeina sig með treflinum.

Hann fékk mikið hrós frá þeim sem voru með honum á vellinum en mörgum fannst hegðun hans verulega furðuleg.

This Newcastle fan got his hands on an Arsenal scarf that fell from the top tier 🤣🤮 pic.twitter.com/UmFYPFCmaJ

— FootballZ (@Footballllz) February 26, 2024