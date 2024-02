Bæjarar játa sig sigraða og búast við tilboði frá Real Madrid

Forráðamenn FC Bayern virðast hafa játað sig sigraða og ætla að selja Alphonso Davies í sumar, hann neitar að skrifa undir nýjan samning.

Davies á rúmt ár eftir af samningi sínum og í Bæjaralandi vilja menn ekki sjá það að hann fari frítt frá félaginu.

Davies sem er einn besti bakvörður fótboltans fer að öllum líkindum til Real Madrid.

Þeir spænsku hafa lengi viljað fá varnarmanninn frá Kandada en engar formlegar viðræður eru þó farnar af stað.

Real Madrid er búið að semja við Kylian Mbappe um að koma til félagsins í sumar og nú gæti Davies bæst í hópinn.

🇨🇦 At this stage, FC Bayern expect Alphonso #Davies to leave the club in summer. As there’s still no agreement about a contract extension. What is clear: Bayern don’t want to loose him for free in 2025!

Real Madrid, pushing for Davies but there’s no official offer yet.

Our… https://t.co/fbexFTn965

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 26, 2024