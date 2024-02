Landsliðsþjálfarinn gat brosað eftir tvennuna í gær

Harry Kane er enn að gera sitt fyrir lið Bayern Munchen sem reynir að berjast um toppsætið í þýska boltanum.

Kane skoraði tvö mörk í gær er Bayern vann lið RB Lepzig 2-1 og er nú með 27 mörk í deildinni í vetur.

Gareth Southgate, landsliðsþjálfari Englands, var mættur á völlinn og sá ástæðu til að brosa eftir seinna mark Kane.

Kane tryggði Bayern sigur á 91. mínútu í 2-1 sigri og er lang markahæsti leikmaður deildarinnar.

Hér má sjá viðbrögð Southgate við markinu.

England coach Gareth Southgate is happy to see Harry Kane scoring! pic.twitter.com/UABowOOPnJ

— Bayern & Football (@MunichFanpage) February 24, 2024