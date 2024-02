Átti hann að fá rautt spjald í úrslitaleiknum? – Sjáðu groddaralegt brot í kvöld

Liverpool er enskur deildabikarmeistari 2024 eftir sigur á Chelsea í úrslitaleik á Wembley í kvöld.

Leikurinn var ansi fjörugur og fengu bæði lið nóg af færum en Liverpool var án margra lykilmanna í viðureigninni.

Þrátt fyrir öll færin var ekkert mark skorað í venjulegum leiktíma en tvö voru dæmd af vegna rangstöðu.

Það þurfti því að útkljá leikinn í framlengingu þar sem Virgil van Dijk tryggði þeim rauðklæddu sigur.

Van Dijk átti frábæran skalla eftir hornspyrnu sem tryggði sigur og verður mikið fagnað í Liverpool í kvöld.

Chelsea hefði mögulega átt að missa mann af velli í fyrri hálfleik en Moises Caicedo bauð upp á mjög groddaralegt brot.

Caicedo fékk ekki gult spjald en Ryan Gravenberch þurfti að fara af velli vegna meiðsla.

Just a reminder that this was not a yellow card or red card. Gravenberch was taken out in a stretcher.

Caicedo is out there still tackling people like there’s no repercussions. pic.twitter.com/tEhjHhtBbn

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) February 25, 2024