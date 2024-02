Sjáðu sigurmark Fulham í Manchester – Frábær sprettur Traore

Manchester United tapaði á dramatískan hátt í dag er liðið mætti Fulham á heimavelli sínum, Old Trafford.

Calvin Bassey kom Fulham yfir í þessum leik og stefndi allt í að gestirnir myndu ná í óvæntan sigur.

Harry Maguire jafnaði svo metin fyrir United er ein mínúta var eftir og pressuðu heimamenn mikið að marki gestanna í kjölfarið.

Það var þó Fulham sem skoraði næsta mark en Alex Iwobi kom þá knettinum í netið eftir skyndisókn og 2-1 sigur gestanna staðreynd.

Adama Traore sá um að leggja þetta mark upp eftir frábæran sprett sem má sjá hér.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Manchester United 1-2 Fulham | Alex Iwobi

ALEX IWOBI HAS GIVEN FULHAM THE LEAD IN THE 96TH MINUTE !!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/wl3fyRBRpU

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 24, 2024