Sjáðu markið – Ronaldo skoraði í gær en markvörðurinn gerði sig sekan um hræðileg mistök

Cristiano Ronaldo skoraði fyrir Al-Nassr í gær þegar liðið vann góðan sigur á Al-Faya en þetta var 876 mark Ronaldo á ferlinum.

Ronaldo hefur skorað mörg falleg mörk sem hafa verið erfið í framkvæmd en það var ekki raunin í gær.

Markvörður andstæðinganna virtist gera í buxurnar þegar hann mætti Ronaldo og lét boltann bara fara.

Ótrúleg mistök sem sjá má hér að neðan.

Goal number 876 for @Cristiano and his 27th this season 🔥

Starting 2024 the way he finished 2023 🎯pic.twitter.com/I7JKoSaxt2

— Mail Sport (@MailSport) February 22, 2024