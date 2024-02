Kanarnir agndofa eftir þessi tilþrif Messi í nótt – Deildin farin af stað

Stjörnuprýtt lið Inter Miami fer vel af stað í MLS deildinni en deildin fór af stað í gær með opnunarleik Inter og Real Salt Lake.

Lionel Messi ásamt Luis Suarez, Sergio Busquets og Jordi Alba voru allir í liðinu hjá Inter.

Inter Miami vann 2-0 sigur en enginn af stjörnum liðsins komst á blað í leiknum.

Það voru hins vegar tilþrif Messi sem fólkið í Bandaríkjunum er að ræða eftir leik.

Eftir að hafa leikið á andstæðinga sín kom hann að meiddum leikmanni Salt Lake og það var enginn fyrirstaða fyrir Messi eins og sjá má hér að neðan.

Messi is a menace for this one 💀pic.twitter.com/1ngYDwx3ng

— Joe Pompliano (@JoePompliano) February 22, 2024