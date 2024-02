Dæmdur í rúmlega fjögurra ára fangelsi fyrir nauðgun á skemmtistað

Daniel Alves fyrrum leikmaður Barcelona hefur verið dæmdur í rúmlega fjögurra ára fangelsi fyrir að hafa nauðgað konu á skemmistað þar í borg. Dómur var kveðinn upp í dag.

Hann þarf að greiða fórnarlambi sínu 150 þúsund evrur í bætur eða um 20 milljónir króna.

Alves var handtekinn í Barcelona í byrjun síðasta árs, grunaður um kynferðisbrot á skemmtistað þann 30. desember. Bakvörðurinn hefur neitað sök síðan og sagt að hann hafi stundað kynlíf sem báðir aðilar vildu.

