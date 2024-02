Líkur á að United verði skítblankir í sumar

Manchester United mun hafa mjög litla fjármuni á milli handanna í sumar og þarf félagið að selja leikmenn til að geta keypt af einhverju ráði.

Sir Jim Ratcliffe hefur komist að þessu en United nálgast þolmörk FFP kerfisins.

Telegraph fjallar um málið en United hefur keypt leikmenn fyrir 555 milljónir punda árin þrjú á undan, félagið er því að nálgast þolmörkin í eyðslu.

United á fjármuni til að eyða en vegna þess regluverks sem er í gangi getur félagið lítið gert í sumar nema að selja.

Talað hefur verið um að félagið gæti skoðað að selja Marcus Rashford, Mason Greenwood og fleiri uppalda leikmenn sem gætu skapað hagnað til að eyða.

🚨 BREAKING: #mufc’s first summer transfer budget under Sir Jim Ratcliffe will be severely squeezed by financial fair play restrictions – and take an even bigger hit if the club fail to qualify for the Champions League. [@TelegraphDucker]

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 20, 2024