Manchester United staðfestir komu Ratcliffe – Búið að samþykkja kaupin

Manchester United hefur staðfest það að Jim Ratcliffe sé búinn að eignast 27,7 hlut í félaginu.

Þetta staðfesti félagið á heimasíðu sinni í kvöld en Ratcliffe hefur lengi verið í viðræðum við félagið.

United þurfti að bíða eftir samþykki frá enska knattspyrnusambandinu sem og ensku úrvalsdeildinni.,

Kaupin eru nú gengin í gegn og á ríkasti maður Bretlands nú tæplega 30 prósent hlut í félaginu.

Það eru margir sem binda vonir við það að Ratcliffe sé maðurinn til að snúa kaupstefnu félagsins við.

Manchester United is pleased to confirm that Sir Jim Ratcliffe has completed his 27.7% acquisition of the club, following approval of all conditions, including the FA and the Premier League.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 20, 2024