Grímuklæddur Kanye og eiginkonan í stúkunni í kvöld

Enginn annar en Kanye West var mættur á San Siro í kvöld til að fylgjast með leik í Meistaradeildinni.

West er nafn sem flestir ættu að kannast við en um er að ræða heimsfrægan rappara frá Bandaríkjunum.

Rapparinn var grímuklæddur í stúkunni í kvöld en hann fylgist með leik Inter Milan og Atletico Madrid.

Eiginkona hans er með í för en sú heitir Bianca Censori og er 29 ára gömul.

Kanye West is at the Inter Milan vs Atletico Madrid game wtf 😭😭😭 pic.twitter.com/2EH7vHzv1h

— Janty (@CFC_Janty) February 20, 2024