Luke Shaw haltraði út í rútuna

Luke Shaw haltraði all svakalega þegar hann yfirgaf heimavöll Luton í gærkvöldi og stefnir í að hann missi af næstu leikjum.

Vinstri bakvörður Manchester United fór meiddur af velli í fyrri hálfleik gegn Luton í gær.

United vann 1-2 sigur á útivelli en þannig var staðan þegar Shaw fór af velli.

Shaw hafði farið af velli gegn Aston Villa viku áður en nú virðist hann hafa meiðst á nýjan leik.

Shaw hefur verið nokkuð mikið meiddur í gegnum árin en nú gæti hann þurft að vera á sjúkrabekknum næstu vikurnar.

🚨 Luke Shaw was limping heavily as he walked through the mixed zone after the game. [@TyMarshall_MEN]

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 18, 2024