Aðstoðarmaður Ten Hag að hoppa frá borði og fær starf í Bandaríkjunum

Eric Ramsey aðstoðarmaður Erik ten Hag hjá Manchester United er að láta af störfum frá félaginu og heldur til Bandaríkjanna.

Minnesota United í MLS deildinni er að ganga frá ráðningu á Ramsey.

Félagið hefur verið í viðræðum við Ramsey og United undanfarna daga og er allt að ganga upp.

Ramsey er 31 árs gamall og verður yngsti þjálfari í sögu í MLS deildinni ef af þessu verður.

Ramsey er efnilegur þjálfari sem virðist ætla að stökkva á tækifærið og fara í öfluga MLS deild.

