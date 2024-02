Áfall fyrir Liverpool – Trent aftur meiddur og missir af úrslitaleiknum

Trent Alexander-Arnold bakvörður Liverpool er meiddur á nýjan leik og verður frá næstu vikurnar.

Trent hafði nýlega snúið aftur en meiðslin tóku sig upp á nýjan leik.

Bakvörðurinn mun meðal annars missa af úrslitaleik enska deildarbikarsins eftir tíu daga.

Connor Bradley mun taka stöðuna á nýjan leik en hann hafði átt fína spretti í fjarveru Trent á dögunum.

Trent er einn mikilvægasti leikmaður Liverpool og ljóst er að liðið mun sakna hans.

🚨 Trent Alexander-Arnold set to be out again for few weeks after he was rushed back by Liverpool and aggravated current injury.

Alexander-Arnold will miss the Carabao Cup final vs Chelsea, as @_pauljoyce reported. pic.twitter.com/3RMZeJk0O8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2024