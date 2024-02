Síðustu tíu mörk De Bruyne hafa komið í útsláttarkeppninni

Manchester City er komið með annan fótinn í næstu umferð Meistaradeildarinnar eftir leik við FC Kaupmannahöfn í kvöld.

Englandsmeistararnir unnu sannfærandi sigur 3-1 á FCK þar sem Kevin de Bruyne átti stórleik.

De Bruyne skoraði fyrsta mark City í leiknum og lagði svo upp bæði á Bernardo Silva og Phil Foden.

Athygli vekur að síðustu tíu mörk De Bruyne í Meistaradeildinni hafa komið í útsláttarkeppninni en ekki riðlakeppninni.

