Afríkumótið búið og Mo Salah byrjaður að æfa á fullu

Mohamed Salah sóknarmaður Liverpool hefur hafið æfingar að fullum krafti og vekur það athygli Egypta sem voru svekktir með hann á Afríkumótinu.

Salah yfirgaf herbúðir landsliðsins í miðju móti vegna meiðsla sem hann hefur nú jafnað sig af.

Salah er byrjaður að taka þátt í öllum æfingum og er að verða leikfær, er það styrkur fyrir Liverpool.

Liverpool hefur þó spilað vel í fjarveru Salah sem gæti verið að spila sitt síðasta tímabil með Liverpool.

Salah er sterklega orðaður við lið í Sádí Arabíu sem reyndu síðasta sumar að kaupa hann án árangurs.

🚨🇪🇬 Mo Salah, back to full training with the team today.pic.twitter.com/doQRkAG6qa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024