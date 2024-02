Xavi bálreiður á hliðarlínunnu í gær – Sjáðu myndbandið

Xavi, stjóri Barcelona, var langt frá því að vera sáttur í gær er hans menn spiluðu við Granada í efstu deild á Spáni.

Barcelona gerði slæmt 3-3 jafntefli á heimavelli þar sem Lamine Yamal gerði tvennu og Robert Lewandowski eitt.

Lewandowski fékk dauðafæri til að bæta við öðru marki fyrir Börsunga en klikkaði – eitthvað sem gerði Xavi mjög reiðan.

Spánverjinn trylltist á hliðarlínunni og lamdi í sæti á varamannabekknum eins og má sjá hér fyrir neðan.

Don’t worry Xavi, you won’t have to see Lewandowski miss sitters anymore in a couple months time pic.twitter.com/OZSWRSQVUq

— Brian (@Bri_an2) February 11, 2024