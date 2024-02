Náði óvæntu myndbandi af Ronaldo – Trompaðist þegar hann var ekki kjörinn bestur

Cristiano Ronaldo trompaðist nánast þegar hann var ekki kjörinn besti leikmaðurinn í Riyadh bikarnum í Sádí Arabíu um helgina.

Al Nassr tapaði í úrslitum gegn Al-Hilal en Sergej Milinkovic-Savic var valinn besti leikmaðurinn.

Ronaldo horfði á verðlaunin fór á loft og virtist blöskra.

Ronaldo gekk svo af velli og henti verðlaunapeningum sínum upp í stúku.

Það er mikið keppnisskap hjá Ronaldo sem er 39 ára gamall en virðist aldrei breytast.

Ronaldo thought he was getting player of the Match/tournament and then left the pitch furiously because he lost both trophies to savic and mitrovic lol 😭pic.twitter.com/1kk5fH4VH5

— ACE (fan) (@FCB_ACEE) February 9, 2024